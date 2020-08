Wyniki Lotto, Lotto Plus 29.08.20. Aktualne wyniki Losowania LOTTO, Lotto Plus, LOTTO, MultiMulti 29 sierpnia 2020

Wyniki Lotto 29.08.20 [WYNIKI LOSOWANIA LOTTO 29 sierpnia, LOTTO PLUS]

WYNIKI LOTTO - wyniki 29.08.20: 32, 12, 20, 23, 26, 25

WYNIKI LOTTO PLUS - wyniki 29.08.20: 18, 33, 32, 3, 24, 2

MINI LOTTO - wyniki 29.08.20: 15, 2, 4, 31, 24

MULTI MULTI - wyniki 29.08.20: 22, 21, 1, 11, 50, 78, 36, 30, 12, 26, 52, 60, 6, 41, 76, 27, 59, 19, 47, 25 - ta liczba jest plusem

Prawdopodobieństwo trafienia "szóstki" w Lotto wynosi jeden do około 14 mln. Szansa wygrania "5" to 1 do 54 tys.