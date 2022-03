Wyniki LOTTO, LOTTO Plus 3.03.22. Aktualne wyniki Losowania LOTTO, Lotto Plus, LOTTO, MultiMulti KUMULACJA LOTTO 3 marca 2022

Wyniki Lotto 3.03.22 [WYNIKI LOSOWANIA LOTTO 3 MARCA, LOTTO PLUS]

Prawdopodobieństwo trafienia "szóstki" w Lotto wynosi jeden do około 14 mln. Szansa wygrania "5" to 1 do 54 tys.

Wyjątkowym szczęściarzem w historii losowań okazał się mieszkaniec Olsztyna, który w 1995 r. trafił "szóstkę" dwa razy w ciągu dwóch tygodni. Rok wcześniej "szóstkę" celnie obstawiło aż 80 osób! Ale w dziejach gier liczbowych trudno chyba o dziwniejszy przypadek niż ten, który miał miejsce kilka lat temu w Bułgarii. W dwóch losowaniach z rzędu padły te same liczby. Matematycy wyliczyli, że taki wynik jest możliwy raz na 182 biliony losowań.