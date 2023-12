Wyniki PŚ w skokach narciarskich dzisiaj w Klingenthal. Kwalifikacje bardzo udane dla Polaków - Dawid Kubacki był 5.

Obiecujące skoki Polaków dzisiaj na treningu przed kwalifikacjami w Klingenthal

Po sesji treningowej w naszej ekipie pojawił się optymizm, bo tak dobrych, regularnych skoków w tym sezonie nie mieli. W pierwszej serii najlepszy z Biało-Czerwonych okazał się Dawid Kubacki (138 m), który był 9. W drugiej miał 10. wynik (136 m), a przed nim znalazł się, na 7. pozycji, Maciej Kot (139,5 m), który wrócił do reprezentacji po dłuższej przerwie.

Wyniki kwalifikacji PŚ w skokach w Klingenthal dobre dla Polaków

Po kwalifikacjach w naszej ekipie też były powody do zadowolenia. I to nie tylko dlatego, że wszyscy nasi skoczkowie wykonali plan na dzisiaj. Wyniki kwalifikacji są dobre, a Biało-Czerwoni awansowali bez stresu. Do tego cieszy fakt, że Polacy dzisiaj trzymali w miarę stabilną, wysoką formę. Nawet słabsze skoki były przyzwoite, z czym wcześniej mieli problemy.