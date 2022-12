Wyniki PŚ w skokach narciarskich: polska drużyna mieszana zajęła dzisiaj 7. miejsce w Titisee-Neustadt

Cel dzisiaj na skoki w Titisee-Neustadt: poprawić najlepsze wyniki

To był szósty w historii konkurs mikstów w Pucharze Świata. Najlepszy wynik Polaków dotychczas to 6. miejsce, więc należy założyć, że planem minimum na sobotę w Titisee-Neustadt była poprawa tego wyniku. Na półmetku rywalizacji - w trudnych warunkach, przy mocno padającym śniegu - było jednak jasne, że to raczej niemożliwe.

W naszej ekipie w pierwszej serii na przyzwoitym poziomie skoczyli Nicole Konderla (115 m) i Dawid Kubacki (130 m, choć dzień wcześniej leciał dalej). Słabsza próba wyszła Kindze Rajdzie (94,5 m) oraz - co było zaskoczeniem - Piotrowi Żyle. On w tym sezonie plasował się w czołówce konkursów indywidualnych, a w mieszanej drużynie nie podtrzymał dobrej passy. 118 m zawodnika tej klasy to za mało.