Wypadek na autostradzie a A4 w gminie Zabierzów. Pojazd wypadł z drogi

AKTUALIZACJA Kraków. Poranne korki w mieście. Paraliż w centrum, utrudnienia na wylotówkach, spowolnienie na A4! [MAPY, ZDJĘCIA]

We wtorek, 18 maja już z samego rana w mieście pojawiły się utrudnienia. Niekorzystne warunki pogodowe po raz kolejny sparaliżowały Kraków. Odczuli to zwłaszcza kierowcy, zmierzający do Krakowa od strony Olkusza, Miechowa, Proszowic czy Skawiny. Korkuje się centrum, kierowcy zwolnią także na A4. Poniżej aktualizujemy informacje na temat sytuacji na krakowskich drogach.