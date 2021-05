Wypadek na autostradzie A4 w gminie Zabierzów. Pojazd wpadł w bariery, jedna osoba ranna

PLUS Polski ład i bezład, czyli czemu w jednej sprawie jest nam potrzebna epokowa koalicja PiS, PO, PSL, Lewicy i antyunijnych euroentuzjastów

Oczekiwana zamiana miejsc: Zjednoczona Prawica przestała się zajmować sama sobą, czyli strzelaniem do koalicjantów jak do rzutków i ogłosiła plan, nad którym można – a nawet trzeba - dyskutować, natomiast Rozproszona Opozycja jeszcze bardziej zajęła się sama sobą, przy czym w PO strzelanie do wy-rzutków stało się główną, jeśli nie jedyną dyscypliną, dystansując chwilowo strzelanie do PiS. Tymczasem w świecie dokonuje się w tej chwili największa zmiana cywilizacyjna od czasu wynalezienia maszyny parowej. Polska – pierwszy raz od stuleci – ma szansę załapać się do grona krajów mających wpływ na tę zmianę i czerpiących z niej korzyści. Jest jednak jeden warunek…