Wypadek na drodze wojewódzkiej w Rudniku. Samochód uderzył w ogrodzenie Katarzyna Hołuj

Do wypadku doszło w Rudniku (gm. Sułkowice) Fot. Archiwum

Do wypadku doszło w środę (21 lipca) ok. godz. 17.30 na drodze wojewódzkiej nr 955 (ul. Centralna) w Rudniku w gm. Sułkowice. Jak wynika ze wstępnych informacji, na wysokości kościoła samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Dwie osoby, w tym kierujący i dziecko zostały poszkodowane. Zabrano ich do szpitala razem z pozostałą dwójką dzieci podróżujących tym autem.