Wypadek na zakopiance w Jaworniku. Droga jest zablokowana Katarzyna Hołuj

Zdjęcie ilustracyjne Archiwum

W Jaworniku (gm. Myślenice) na zakopiance w kierunku Krakowa ok. godz. 10 w niedzielę (26 marca) doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Ze wstępnych informacji wynika, że jednoślad uderzył w bariery, a jego kierowca jest ranny. Droga w kierunku Krakowa jest zablokowana, a policja kieruje na objazd drogą wojewódzką 955 przez Rudnik (gm. Sułkowice). Utrudnienia mają potrwać do ok. godz. 13. Na miejscu są obecne służby. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało rannego motocyklistę do szpitala.