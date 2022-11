Wypadek na zakopiance w Skomielnej Białej. Były utrudnienia na drodze Katarzyna Hołuj

We wtorek (22 listopada) po godz. 9 na drodze S7 (zakopianka) w kierunku Zakopanego (kilkaset metrów za wyjazdem z tunelu) doszło do wypadku. Na tył przyczepy zabezpieczającej prace drogowe najechał samochód dostawczy. Droga była zasypana dużą ilością cukierków, które wysypały się z tego drugiego. Kierujący samochodem dostawczym został poszkodowany i przewieziony do szpitala. W zdarzeniu nie ucierpiały osoby pracujące na drodze. Na miejscu pracowały służby. Jeden pas ruchu był zablokowany. Normalny ruch przywrócono ok. godz. 11.