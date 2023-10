Wypadek pod Krakowem. Samochód osobowy wylądował w rowie w gminie Iwanowice Barbara Ciryt

We wtorek, 17 października przed południem doszło do wypadku w Naramie w gminie Iwanowice na drodze lokalnej. Kobieta kierująca samochodem osobowym straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do rowu. Na miejsce wezwano służby ratownicze. Jak podaje portal Patrol998-Małopolska nie ma osób poszkodowanych.