Wypadek pod Krakowem. Zderzenie dwóch pojazdów i dachowanie na dawnej trasie drogi krajowej nr 7. Są osoby ranne (BCA)

Wypadek na dawnej drodze krajowej nr 7 w Wężerowie Patrol998-Małopolska Zobacz galerię (2 zdjęcia)

We wtorek, 23 maja około godz. 12 doszło do wypadku w Wężerowie w gminie Słomniki. Na dawnej drodze krajowej nr 7 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowego i dostawczego. Jeden z nich dachował. Pojazd wypadł z drogi i wylądował w rowie poza pasem jezdni. Trzy osoby zostały ranne. W jednym z pojazdów zakleszczone zostały osoby uczestniczące w wypadku.