Wypadek przy pracach leśnych w Borzęcie. Mężczyzna trafił do szpitala Katarzyna Hołuj

Zdjęcie ilustracyjne Archiwum Polska Press

We wtorek (28 lutego) przed południem służby (policja, pogotowie i straż) interweniowały w Borzęcie (gm. Myślenice), gdzie podczas prac leśnych doszło do wypadku z udziałem ciągnika rolniczego. Poszkodowany mężczyzna, przytomny i w stanie niezagrażającym życiu został przewieziony do szpitala. Z policyjnych ustaleń wynika, że miał założony kask, dzięki czemu najprawdopodobniej udało się uniknąć większych obrażeń.