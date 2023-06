Wypadek w Czernichowie. Jest osoba ranna, droga powiatowa została całkowicie zablokowana Barbara Ciryt

We wtorek, 6 czerwca w godzinach popołudniowych w Czernichowie doszło do wypadku na drodze powiatowej prowadzącej od Czernichowa do Kłokoczyna. Samochód osobowy z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i znalazł się w rowie. Jedna osoba została poszkodowana. Na pomoc wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego oraz inne służby ratownicze.