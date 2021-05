Wypadek w gminie Liszki. Poszkodowany został motocyklista

NOWE Dzień Dziecka z Playmobil. Zestawy klocków jako prezent na Dzień Dziecka. Zestawienie klocków Playmobil dla dzieci w różnym wieku

Dzień Dziecka to bardzo radosny czas dla dzieci młodszych i starszych. Jest to ich święto, kiedy otrzymują wymarzone prezenty i spędzają czas w gronie najbliższych. Upominki na Dzień Dziecka są różnorodne w zależności od zainteresowań pociechy i życzeń. Mogą to być zabawki, maskotki, książki, akcesoria do pokoju, klocki, gry, lalki czy gadżety elektroniczne. Klocki Playmobil są bardzo dobrym rozwiązaniem na prezent z okazji Dnia Dziecka, ponieważ można je dopasować do wieku dziecka. Powstało wiele różnorodnych zestawów, które odpowiadają wyjątkowym zainteresowaniom najmłodszych. Poniżej przedstawimy szczegóły kilku z nich.