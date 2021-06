Wypadek w gminie Liszki. Zderzenie dwóch aut, cztery osoby ranne w tym dwoje dzieci

Pensje kobiet i mężczyzn wykonujących pracę o takiej samej wartości mają być równe. Ważne stanowisko unijnego trybunału w sprawie Tesco

Pracowniczka, która zarabia mniej od swoich kolegów wykonujących „taką samą pracę” lub „pracę o takiej samej wartości”, może wnioskować do pracodawcy o odpowiednią podwyżkę wynagrodzenia, powołując się na unijną zasadę równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn – wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Unijny sąd odpowiedział w ten sposób na tzw. pytanie prejudycjalne skierowane doń przez brytyjski sąd pracy w Watford rozpatrujący spór między załogą a kierownictwem Tesco na Wyspach. Mimo Brexitu, orzeczenie TSUE co do zasady obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i będą się nim kierować także sądy polskie rozstrzygające podobne spory.