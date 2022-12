Wypadek w gminie Skała. Dachował samochód osobowy. Pomogli strażacy jadący do pracy. Zobacz, jak auta od kilku dni lądują w rowach Barbara Ciryt

Zaśnieżone, śliskie drogi, chwila nieuwagi i pojazdy lądują w rowach. W środę 14 grudnia o świcie doszło do wypadku w Minodze w gminie Skała. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na to zdarzenia najechali strażacy z OSP Minoga, którzy wybrali się do pracy, pomogli kierowcy.