Wypadek w Jasienicy. Zderzenie czołowe na drodze powiatowej. Jedna osoba nie żyje, są ranni. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR Katarzyna Hołuj

W środę (13 października) ok. godz. 16 na drodze powiatowej w Jasienicy (na wysokości strażnicy) doszło do wypadku. Na skutek zderzenia czołowego dwóch samochodów poszkodowane zostały trzy osoby. Strażacy musieli użyć specjalnych narzędzi, żeby dotrzeć do rannych. Dwoje rannych zabrały karetki, po jednego przyleciał śmigłowiec LPR. Później okazało się, że jedna z poszkodowanych osób zmarła. Na miejscu pracują służby. Droga jest zablokowana. Na miejsce udaje się prokurator.