Wypadek w Ojcowie. Motocykl zderzył się z samochodem osobowym. Poszkodowanego kierowcę motocykla odwieziono do szpitala Barbara Ciryt

W Ojcowie w gminie Skała doszło do wypadku w okolicy parkingu przy dworku. Było to w niedzielę 10 października tuż przed godz. 13. Motocyklista najechał na tył samochodu osobowego. Kierowca jednośladu został poszkodowany, trafił do szpitala. Na miejscu wypadku były spore utrudnienia, wprowadzono ruch wahadłowy.