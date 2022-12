Wypadek w Rudniku. Jedna osoba trafiła do szpitala Katarzyna Hołuj

W piątek (9 grudnia) o godz. 7.37 służby zostały wezwane do wypadku na ulicy Centralnej w Rudniku (gm. Sułkowice), która jest częścią drogi wojewódzkiej 955. Doszło tam do zderzenia czołowo-bocznego dwóch samochodów osobowych. W efekcie jedna osoba została poszkodowana i przewieziono ją do szpitala. Na początku droga była zablokowana, potem ruch odbywał się wahadłowo, a przed godz. 9 przywrócono normalny przejazd.