Wypadek w Sieprawiu. Zderzenie samochodu z busem kursowym. Jedna osoba została poszkodowana Katarzyna Hołuj

W czwartek (6 kwietnia) ok. godz. 8 rano na ulicy Jana Pawła II w Sieprawiu doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem kursowym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w wyniku tego zderzenia poszkodowany został kierowca "osobówki" i został on zabrany do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Spośród podróżujących busem nikomu nic się nie stało, pasażerowie jeszcze przed przyjazdem służb przesiedli się do innego pojazdu i ruszyli w dalszą drogę.