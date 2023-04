Wypadek w Tenczynie. Trzy samochody zderzyły się na drodze powiatowej Katarzyna Hołuj

W sobotę (1 kwietnia) wieczorem na drodze powiatowej Tenczyn - Glisne w Tenczynie doszło do wypadku. Zderzyły się trzy samochody osobowe. W efekcie jedna osoba została poszkodowana i wymagała pomocy medycznej. Przewieziono ją do szpitala. Na miejscu, oprócz pogotowia ratunkowego interweniowały też straż pożarna i policja. Na czas usuwania skutków zdarzenia wprowadzono ruch wahadłowy. Teraz odbywa się on już normalnie. Do zdarzenia doszło w rejonie boiska sportowego i strażnicy OSP.