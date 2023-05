Wypadek w Zabierzowie na drodze krajowej. Zderzenie trzech pojazdów, są osoby poszkodowane (BCA)

We wtorek, 2 maja doszło do wypadku na ul. Krakowskiej w Zabierzowie. To droga krajowa nr 79. Na tej trasie, przy wjeździe do Zabierzowa (okolice sklepu Lidl) zderzyły się trzy samochody osobowe. Są osoby poszkodowane.