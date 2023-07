Wypadki mnożą się w powiecie krakowskim. Są poszkodowani w tym dzieci. Utrudnienia na drogach Barbara Ciryt

Do kilku wypadków doszło w powiecie krakowskim w sobotę, 29 lipca po południu. Najpierw do dwóch wypadków doszło na drodze krajowej nr 94 Kraków-Olkusz. W Wielkiej Wsi do rowu wpadł pojazd wiozący spory ładunek na niewielkiej przyczepce.