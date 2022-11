Wyróżnienia dla "Przyjaciela Sportu" w Krakowie. Nagrodzono firmy Konstruktion i Asics Polska

"Przyjaciel Sportu” to honorowy tytuł nadawany przez Prezydenta Miasta Krakowa od 2000 roku, ustanowiony przez Radę Miasta (dotychczas doceniono 46 osób i instytucji). Laureatów – spośród zgłoszeń – wybiera kapituła konkursowa, w dwóch kategoriach.

Za największy wkład finansowy w rozwój kultury fizycznej wyróżniono firmę Construction (produkcja artykułów metalowych), która wspiera WKS Wawel, jest sponsorem sekcji siatkówki tego klubu.

- To dla mnie bardzo miłe, i duże zaskoczenie, że pośród innych podmiotów Kapituła zauważyła działalność firmy Construction na polu sportowym – mówił Zygmunt Gazda, który w imieniu firmy odebrał nagrodę.

W kategorii najciekawsza forma i wspieranie kultury fizycznej w gminie wyróżniono firmę Asics Polska. To producent sprzętu sportowego, a w Krakowie - sponsor dużych imprez biegowych.

- To wielki zaszczyt, że nagrodzono nas tym wyróżnieniem, serdecznie dziękujemy. Uważamy, że Kraków jest fantastycznym miejscem, pełnym świetnych inicjatyw sportowych. Fakt, ze jako Asics jesteśmy tego częścią, jest radosną informacją, do tego duży pokład motywacji do pomocy w ich realizowaniu – zaznaczył Kacper Kościelniak z Asics.