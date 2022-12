Wyspa Bożego Narodzenia, czyli magiczne miejsce na Oceanie Indyjskim. Można tu poczuć się jak w raju. Co ma wspólnego ze świętami? [ZDJĘCIA]

Wyspa Bożego Narodzenia. Jej mieszkańcy nigdy nie widzieli prawdziwego śniegu

Gdyby spojrzeć z góry, Wyspa Bożego Narodzenia przypomina kształtem małego pieska ze stojącymi uszkami i uniesionym ogonem. Położona jest na Oceanie Indyjskim, między Indonezją a Australią, od której wybrzeża dzieli ją aż 1565 km. Na 135 km² jej powierzchni, będącej wierzchołkiem wysokiej na ok. 5000 metrów podmorskiej góry, zamieszkuje niecałe 2 tysiące osób. Niemal 60 procent terenu zostało objęte ochroną jako Park Narodowy. W celu dostania się na wyspę musimy wybrać jedną z zaledwie dwóch obsługiwanych tam linii lotniczych: Malaysia Airlines lub National Jet Systems.

To wszystko sprawiło, że wyspa (nazywana przez niektórych „Galapagos Oceanu Indyjskiego”) do tej pory nie została zniszczona przez turystykę i zachowała piękno swojej dziewiczej przyrody. Można tu podziwiać piękne piaszczyste plaże, ponad 20-metrowe klify, stanowiące aż 80 procent wybrzeża, oraz rafę koralową, która otacza cały teren. Odwiedzając wyspę lub oglądając zdjęcia, zobaczymy także wilgotny las równikowy i endemiczne gatunki ptaków. Ponadto położenie w strefie równikowej przyczynia się do naprawdę wysokich temperatur. W ciągu roku słupki termometrów nie spadają poniżej 22 stopni Celsjusza, co oznacza, że niektórzy mieszkańcy wyspy nigdy nie widzieli prawdziwego śniegu.