Wystawa jakiej jeszcze w Dobczycach nie było. Ludzie folkloru w najpiękniejszych zakątkach gminy

Spisane i zebrane pieśni dobczyckie zostały w roku 2022 w publikacji „Tradycje, pieśni i tańce Ziemi Dobczyckiej”. Jej autorem jest Patryk Rutkowski, a wydawcą dobczyckie Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Charstek”. Do książki dołączona jest płyta, na której nagranych zostało pięć utworów w dawnych, autentycznych aranżacjach i te same utwory w aranżacjach współczesnych. Właśnie te ostatnie zaprezentował zespół w piątek podczas wernisażu. Przy tej okazji po raz pierwszy swoje solowe partie wykonali na scenie: Wiktoria Kaletka, Julita Szewczyk i Adam Miąsko. Piątkowy koncert świetnie dopełnił otwarcie wystawy, która łączy dwa tematy folklor i Dobczyce.

Folklor podczas wernisażu można było nie tylko zobaczyć, ale również usłyszeć, bo chór z kapelą wykonał pieśni dobczyckie. Dla mam obecnych na wydarzeniu był to też wyjątkowy prezent z okazji ich święta – Dnia Matki.

O tym projekcie, wystawowym opowiedział Adrian Kulik, kierownik i choreograf ZPiT Dobczyce zaczynając od tego, że pomysł wyszedł zarazem od zespołu i burmistrza Dobczyc.

Stwierdziliśmy, że spróbujemy pokazać Dobczyce zupełnie inaczej – mówił.

Do współpracy zaproszono Wojciecha Korpusika, którego poznali podczas wspólnego koncertu ZPiT Dobczyce z ZPiT Śląsk im. Stanisława Hadyny.

Kiedy w burmistrzem „dopinaliśmy” ostatnie szczegóły tego jak będzie wyglądał w tym roku kalendarz promujący nie tylko nasz zespół pieśni i tańca, ale przede wszystkim przepiękne miejsca w naszej gminie padło na pana Wojtka – mowił Adrian Kulik i dodał, że fotograf zgodził się przyjechać tu do Dobczyc, uchwycić piękno Dobczyc i piękne tutejszego folkloru.

Efektem tego jest ponad 1000 fotografii, dlatego jak dodał Adrian Kulik, to co prezentowane jest na wystawie to tylko niewielki wyjątek. Inne można oglądać m.in. w kalendarzu.