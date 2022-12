Wystawa „Lutnia. 150 lat” w Wieliczce. Pokazano cenne pamiątki związane z najstarszym w Polsce amatorskim chórem

- Wśród prezentowanych pamiątek znajdują się m.in.: statut chóru z 1874 roku zatwierdzony przez C.K. Austro-Węgier we Lwowie, odznaczenia i statuetki, najstarsze zachowane fotografie, dyplomy, kroniki i plakaty, a także stroje. Wyjątkowo cenna jest hebanowa batuta, którą posługiwał się dyrygent Mieczysław Nigrin (zmarły w 1963 roku muzyk, nauczyciel, górnik i animator życia kulturalnego, otrzymał batutę z hebanowego drewna nabijaną srebrnymi okuciami w 1914 roku, na jubileusz „Lutni" – red.) – podaje Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce.

Towarzystwo Śpiewacze „Muza” – przemianowane na „Lutnię” w 1916 roku – powstało w Wieliczce przed 150 laty, z inicjatywy nauczycieli Franciszka Groele i Aleksandra Duchowicza. Zespół od początku integrował lokalne środowisko, a przynależność do niego była zaszczytem i sprawą honoru przedstawicieli wielickiej inteligencji.

Jak podaje wielickie muzeum, Towarzystwo Śpiewacze było mocno związane z kopalnią soli, wielu jego członków było jej pracownikami, a dyrygentami i prezesami „Lutni” byli chórmistrze orkiestry salinarnej. Początkowo był to chór męski, a w 1881 roku do wspólnego śpiewania zaproszono panie. Do wybuchu II wojny światowej „Lutnia” zajmowała się także wystawianiem oper i miała swoją orkiestrę.