Wystawa w Myślenicach powstała z okazji Światowego Dnia Walki z Depresją

Jak w samochodzie coś stuka w silniku to jedziemy do mechanika, ale się załamujemy, jak mamy jakiś problem to myślimy: „wstanę jutro rano i na pewno będzie lepiej” – mówił dyrektor Tochowicz i tłumaczył jak ważne jest udanie się do specjalisty po poradę a nie zamiatanie problemu pod dywan.