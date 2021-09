Wzmacniamy organizm przed zimą

Witamina C (czyli kwas askorbinowy) jest szczególnie polecana sportowcom i osobom ciężko pracującym fizycznie. Najczęściej składnik ten dostarcza się organizmowi doustnie.

Żywność jest jedynym źródłem witaminy C, toteż powinniśmy dbać o zachowanie zróżnicowanej, pełnowartościowej diety.

Główne źródła witaminy C to produkty roślinne. Łatwo je rozpoznać, bo wyróżniają się kolorami; przeważają barwy zielone i pomarańczowe (np. natka pietruszki, pomidory, papryka czerwona i zielona).

Wiele osób wierzy, że najwięcej witaminy C znajduje się w cytrusach. Czy to prawda? Nie!

Do owoców, które są bogatsze w kwas L-askorbinowy niż cytrusy i cytryna, możemy zaliczyć m.in. dziką różę (także pod postacią soku), dereń, czarną i czerwoną porzeczkę, jagody, rokitnik, truskawki czy jabłka. Ponadto znajdziemy ją także w warzywach, np. w kiszonej kapuście, kalafiorze, szpinaku, cebuli, pietruszce oraz brukselce. Ważne, abyśmy zadbali o to, by nasze codzienne posiłki nie były jej pozbawione.