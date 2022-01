Wzrost cen w dyskontach i marketach w Krakowie. Koszyk 50 produktów droższy nawet o 16 procent niż rok temu. Gdzie najtaniej? 20.01.2022

Z analizy historycznych danych serwisu DlaHandlu.pl wynika, że jeszcze dziewięć miesięcy temu ceny w poszczególnych sieciach mocno się różniły: za koszyk tych samych produktów płaciliśmy w Aldi ponad 287 złotych, w Biedronce niecałe 285 zł, a w Lidlu nawet 262 zł. Najtańszym sklepem w Krakowie był wiosną 2021 (po pierwszych obniżkach cen warzyw) francuski hipermarket Auchan, gdzie koszyk kosztował 259 zł. Markety i dyskonty długo mocno pilnowały tych cen, by nie obsunąć się w prestiżowych rankingach, zwłaszcza w „Koszyku cenowym” DlaHandlu.pl. Na pierwszy rzut oka mogło się wydawać, że nie ma w Polsce inflacji – choć inne produkty często mocno już drożały.

W listopadzie 2021 widać już jednak było podwyżki cen we wszystkich sklepach i grupach produktów: w Aldi koszyk zdrożał do 294 złotych, w Biedronce do 290 zł, a w Lidlu do 292 zł (skok aż o 30 zł w porównaniu z wiosną). Duńska sieć Netto, która przejęła kilkaset marketów po brytyjskim Tesco, utrzymywała ceny zbliżone do potentatów, czyli Biedronki i Lidla (291 zł). Minimalnie tańszy od dyskontów okazał się większy od nich Kaufland (mający tego samego niemieckiego właściciela, co Lidl) – koszyk kosztował tam 288 zł. Najtańszy znów okazał się Auchan – z koszykiem za 258 złotych, a więc… złotówkę tańszym niż wiosną!