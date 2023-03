XIV Przegląd Artystyczny Młodzieży CK-art 2023. Młodzi plastycy i literaci odebrali nagrody. Będzie jeszcze koncert galowy

Pewien wąż młody, całkiem sprężysty,

Wisiał na drzewie i pisał listy.

Pocił się przy tym i mózg natężał,

Raz się rozciągał, a potem zwężał.

Czas mijał szybko, lecz po próżnicy,

A on pisał fraszkę do swojej samicy.

Wił się straszliwie z kąta do kąta,

Aż się na amen przy tym zaplątał.

Czy warto więc fraszką, zamiarem czystym,

Męczyć tak młody mózg siódmoklasisty?