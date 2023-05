XIX Międzynarodowy Kongres MBA. O zrównoważonym rozwoju i poprawie jakości życia w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego

Tegoroczny kongres, którego tematem przewodnim jest “Degrowth as the new normal – perspectives and opportunities”, rozpoczyna się 19 maja. W jego poprzednich edycjach uczestniczyło ponad 200 osób. Organizatorzy spodziewają się podobnej frekwencji podczas tegorocznego wydarzenia.

Zrównoważony rozwój i poprawa jakości życia

Dyskusje, wymiana doświadczeń i warsztaty

– To specjalne sesje podczas których uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w dyskusjach i wymianie doświadczeń na wybrany temat. Sesje Round-tables to forma moderowanej debaty, która skupia się na dialogu między uczestnikami, a nie na prezentacjach ekspertów – zaznaczają organizatorzy XIX Międzynarodowego Kongresu MBA. - W każdej sesji uczestnicy będą mieli okazję do przedstawienia swojego punktu widzenia i omówienia tematu w grupie, co pozwoli na lepsze zrozumienie różnych perspektyw i poglądów.

Wizyty studyjne i aukcja charytatywna

- Jedną z propozycji jest wizyta w Winnicy Jura, gdzie można spróbować lokalnych win i poznać proces produkcji. Inną opcją jest wyjazd na Strzelnicę, gdzie można spróbować sił w strzelaniu oraz posłuchać ciekawych historii o tej dziedzinie. Jednakże, to nie wszystko, co mamy do zaoferowania! W tym roku, nowością na liście wycieczek jest Muzeum Obwarzanka, gdzie uczestnicy będą mogli poznać historię i tradycję krakowskiego przysmaku – przypominają organizatorzy Kongresu.

Będzie też gratka dla tych, którzy lubią niezwykłą architekturę. To zaproszenie do poznania Nowej Huty i jej budowli. Wizyty studyjne to nie tylko sposobność do poznania procesów i tajników sukcesu w biznesie, ale także świetna okazja do zobaczenia nowych miejsc.