XTB KSW 81 na żywo: karta walk, wyniki gali w Tomaszowie Mazowieckim. Gdzie oglądać live? Będzie transmisja stream online 22.04

Bartosiński - Szczepaniak na KSW 81. Starcie specjalistów od nokautów

To już 81. gala MMA organizowana przez największą polską federację. Fighterzy po raz pierwszy zawitają do Tomaszowa Mazowieckiego, a walki rozgrywane będą w hali lodowej, z który najczęściej korzystają... łyżwiarzy szybcy.

Tym razem zimno jednak nie będzie, a najgorętszym pojedynkiem powinno być starcie Adriana Bartosińskiego (12-0, 10 KO, 1 sub) z Arturem Szczepaniakiem (9-1, 5 KO, 2 sub). To zawodnicy z dwóch czołowych lokat rankingu KSW w kategorii półśredniej, stawką ich walki będzie pas mistrzowski.

Bilans Bartosińskiego robi ogromne wrażenie. Łodzianin jest niepokonany na zawodowym ringu, z 12 walk 11 zakończył przed czasem, aż 10-krotnie znokautował rywali! W swoim ostatnim występie, na KSW 76, w pięknym stylu pokonał Krystiana Kaszubowskiego.

Szczepaniak doznał dotychczas tylko jednej porażki. W KSW walczy od roku, ale już pokazał się z jak najlepszej strony - pokonał Jivko Stoimenova (poddanie w I rundzie) i Briana Hooia (nokaut już w 1 minucie walki!). Nic dziwnego, że po efektownych występach szybko dostał szansę walki o pas mistrzowski.