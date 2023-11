XTB KSW 88 na żywo: wyniki, karta walk gali MMA w Radomiu 11 listopada. Gdzie oglądać? Transmisja live stream online

Walka wieczoru KSW 88: Rutkowski - Kaczmarczyk. Jaki wynik hitowego starcia?

Gala KSW odbędzie się w Radomiu po raz drugi (poprzednio 19 marca). Kto walczy? Tym razem organizatorzy przygotowali coś specjalnego dla miejscowych kibiców - w walce wieczoru zmierzą się dwaj radomscy fighterzy: Daniel Rutkowski (16-3 1NC, 7 KO, 1 sub), były pretendent do pasa wagi piórkowej i młody, obiecujący zawodnik Patryk Kaczmarczyk (10-2, 3 KO, 2 sub).

"Rutek" od ponad półtora roku jest niepokonany. Ostatniej porażki doznał w marcu 2022 r., ulegając mocnemu Salahdine'owi Parnasse'owi. Cztery kolejne walki wygrał, ostatnio (na KSW 83) zwyciężył z Adamem Soldajewem (jednogłośna decyzja sędziów).

Bilans pięciu ostatnich pojedynków Kaczmarczyka to dwie porażki i trzy zwycięstwa. W ostatnim (na KSW 85) pokonał Danu Tarchilę (jednogłośna decyzja sędziów).