XTB KSW 88: wyniki, karta walk gali MMA w Radomiu 11 listopada. Gdzie oglądać? Transmisja live stream online

Walka wieczoru KSW 88: Rutkowski - Kaczmarczyk. Jaki wynik hitowego starcia?

Gala KSW odbędzie się w Radomiu po raz drugi (poprzednio 19 marca). Kto walczy? Tym razem organizatorzy przygotowali coś specjalnego dla miejscowych kibiców - w walce wieczoru zmierzą się dwaj radomscy fighterzy: Daniel Rutkowski (16-3 1NC, 7 KO, 1 sub), były pretendent do pasa wagi piórkowej i młody, obiecujący zawodnik Patryk Kaczmarczyk (10-2, 3 KO, 2 sub).