XTB KSW 92 na żywo: karta walk, wyniki. Wikłacz i Jojua walczą o pas mistrzowski. Gdzie oglądać? Transmisja live stream online

Wikłacz - Jojua na żywo. Jaki wynik walki wieczoru? Trudno wskazać faworyta

To będzie starcie na najwyższym możliwym poziomie. W walce wieczoru KSW 92 zmierzą się dwaj najwyżej klasyfikowani zawodnicy: posiadacz pasa Jakub Wikłacz i nr 2 na liście w tej kategorii - Zuriko Jojua. Każdy wynik jest możliwy.

Ta walka będzie szczególna dla Wikłacza, i nie chodzi nawet o osobę rywala. W swoim poprzednim występie, na KSW 86, też bronił pasa (zresztą po raz pierwszy). Starcie z Sebastianem Przybyszem miało niecodzienny finał. Walka skończyła się przed czasem, bo po kopnięciu w głowę ocenionym jako nielegalne Przybysz (który był w parterze) nie był w stanie kontynuować walki. Sędziowie orzekli, że ten cios Wikłacza nie był intencjonalny, obyło się bez dyskwalifikacji. Odjęto mu 2 punkty, co w ostatecznym rozrachunku dało remis, faworyzujący mistrza. Teraz musi on pokazać, że jest "prawdziwym" czempionem.

- Jestem jak tykająca bomba i pokażę to w najbliższej walce – powiedział gruziński fighter.

Co ciekawe, z Jojuą Wikłacz miał walczyć wcześniej, ale wówczas przeszkodziła kontuzja Gruzina. Ten zawodnik zresztą ma pecha do urazów, dość powiedzieć, że ostatnio walczył w listopadzie 2022 r. Wygrał wtedy z byłym mistrzem Antunem Raciciem.

Galę XTB KSW 92 będzie można oglądać na żywo w internecie. Organizatorzy szykują transmisję live na podobnych zasadach jak wcześniej. Od dawana nie ma już "klasycznego" PPV (pay-per-view). Dostęp go relacji wideo można uzyskać przez wykupienie miesięcznego abonamentu do platformy Viaplay. Dotyczy to Polski oraz Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii,Finlandii, Islandii, Holandii, Estonii, Danii, Litwy i Łotwy.

Dostęp z terenu innych krajów można uzyskać w serwisie kswtv.com.