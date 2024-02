XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży uroczyście otwarta w Zakopanem. Ceremonia wzorowana na igrzyskach olimpijskich

Ogień olimpijski dla młodzieży

Olimpiada nawiązuje do zakończonych w poprzednim roku igrzysk europejskich. Marcin Nowak, dwukrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich w lekkoatletyce, szef misji Tokio 2020 i prezes spółki IE 2023 odpalił znicz Igrzysk Europejskich i w symbolicznej drodze przebiegł z nim do zakopiańskiego Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie znicz młodzieżowej olimpiady zapaliła Luiza Złotkowska, łyżwiarka szybka, trzykrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich, brązowa medalistka z Vancouver (2010) i srebrna z Soczi (2014). W trakcie kariery sportowej – zakończonej przed czterema laty – reprezentowała m.in. AZS Zakopane i LKS Poroniec Poronin. Co ważne łyżwiarka jest 15-krotną medalistką OOM w sportach zimowych.