Yeboah i jego zYAWiskowy gol. Taniec piłkarza Wisły Kraków w polu karnym z piłką [WIDEO] Krzysztof Kawa

Gdzie on się tego nauczył? W Manchesterze City? Lille? Numancii? A może dopiero w Wiśle Kraków? W sobotnim meczu polskiej ekstraklasy [21.08 2021] Yaw Yeboah zatańczył z piłką pomiędzy obrońcami niczym Leo Messi. 24-letni napastnik zdobył gola, który przeszedł do historii klubu z Reymonta i może stać się symbolem odrodzenia "Białej Gwiazdy". Już widzieliście tę akcję? To obejrzyjcie poniżej jeszcze raz!