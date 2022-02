Yewhen Konoplanka. Przed laty bił się o niego Liverpool, a on zarabiał krocie. Dziś chce nabrać wartości w Cracovii

Lista klubów z najlepszej ligi świata, która ustawiła się w kolejce po Ukraińca dwa lata później była długa, a otwierał ją Liverpool. Brendan Rodgers, ówczesny menedżer The Reds, nie mógł się nachwalić skrzydłowego Dnipro. Działacze klubu wzięli się więc ostro do pracy.

W złotej klatce Kołomojskiego

Desperacja liverpoolczyków ujawniła się w ostatnim dniu okna transferowego. Sprawa domknięcia transakcji wydawała się oczywista – według niektórych źródeł Konoplanka miał w kontrakcie wpisaną klauzulę odstępnego, która wynosiła 16 milionów funtów, a którą Liverpool gotów był zapłacić. Co więcej, sam Ukrainiec doszedł do porozumienia z klubem w kwestii indywidualnego kontraktu, co łatwe nie było, bo początkowo żądał aż 100 tysięcy funtów tygodniowo. Piłkarz przeszedł testy medyczne, a ponieważ rozmowy przez telefon przeciągały się, angielska delegacja na czele z dyrektorem wykonawczym Ianem Ayre wsiadła do prywatnego odrzutowca i poleciała do Dnipra.