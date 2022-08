Z biciem serca odc. 5. Zemsta byłego narzeczonego. Streszczenie odcinka [12.09.22]

Z biciem serca odc. 5. Streszczenie

Agata, która przez ostatnie lata opiekowała się ojcem doktora Moschi, przychodzi do szpitala z synkiem, który wymaga zdiagnozowania. Okazuje się, że chłopca czeka operacja. Przy okazji Agata dostrzega obrączkę na palcu Moschi. Do szpitala przychodzi również narzeczony jednej z pielęgniarek, Serenelli. Porzucony chłopak postanowił zemścić się na niewiernej narzeczonej i jej kochanku. Dochodzi do tragedii.