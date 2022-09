Z biciem serca odc. 7. Czy Alberto zdradził Delię? Streszczenie odcinka [21.09.22]

Z biciem serca odc. 7. Streszczenie

Delia jest wciąż w szoku po tym jak dowiedziała się, że Alberto nigdy jej nie zdradził - zapłacił Ilarii, by tak to wyglądało. Próbuje zrozumieć powody takiego postępku, ale Ferraris nie chce powiedzieć nic więcej. Delia postanawia porozmawiać z jego siostrą, Luisą. To spotkanie ma niespodziewany i tragiczny finał.