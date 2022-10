Z BICIEM SERCA. Poznaj aktorów włoskiego serialu opartego na faktach. Premiera już we wrześniu w Telewizji Polskiej [ZDJĘCIA] 14.10.22 oprac.: Anna Nowak

"Z biciem serca" to włoski serial, który od września emitowany będzie w Telewizji Polskiej. Opowiada on opartą na faktach historię włoskich lekarzy kardiochirurgów, pragnących przeprowadzić pierwszy przeszczep serca. W główne role wcielili się lubiani i znani włoscy aktorzy. Przejdź do galerii i zobacz, kto kogo zagra.