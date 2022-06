Z Kraków Airport na „skrzyżowanie świata”. Po 12 latach do stolicy Małopolski powróciło połączenie z Nowym Jorkiem! Marek Długopolski

- Nowy Jork to jedna wielka atrakcja – twierdzą miejscowi. I nie ma w tych odrobiny przesady. Z Kraków Airport to tylko około 10 godzin lotu...

Nouvelle Angoulême, New Amsterdam i New York. Choć nazw parę, to wciąż to samo, wzniesione na ziemi Delawarów, miasto-marzenie dla wielu Małopolan. Od 4 czerwca do finansowej, kulturalnej i turystycznej stolicy świata można dostać się bez najmniejszego problemu. Wylot z Kraków Airport do Nowego Jorku – na pokładzie samolotów PLL LOT - w każdą sobotę o godz. 14.30!