„Z najwyższego punktu widzenia”. Marcin Możdżonek: Czas będzie pracował na korzyść Dudy [FELIETON]

Choć oczywiście prawda jest też i taka, że Duda jest jeszcze bardzo młodym szachistą. Wszystko tak naprawdę przed nim, nawet jeśli kilka wybitnych partii ma już na koncie. Takich, w których pokazał, że ma potencjał, by walczyć kiedyś o mistrzostwo świata. Zresztą ma nawet na rozkładzie samego cyborga, czyli Magnusa Carlsena, który jest absolutnych szachowym fenomenem. A jednak Turnieju Kandydatów nie wygrał...

W Madrycie zwyciężył Rosjanin, Jan Niepomniaszczij, który występował tam pod flagą FIDE, czyli Światowej Federacji Szachowej. A występował, ponieważ przynajmniej w teorii odciął się od zawieruchy wojennej i agresji swego kraju na Ukrainę. Całe środowisko szachowe – pozwoliłem sobie skonsultować tę kwestię ze specjalistami – nie ma jednak wątpliwości, że jest on po prostu jest bardzo sprytny. Albo ktoś – na myśli mam świetnego PR-owca – bardzo sprytnie mu podpowiada. Tak, aby w każdym momencie Nepo wiedział co mówić, i czego nie mówić; żeby móc po prostu dalej grać. Czy to jest w porządku – niech każdy oceni we własnym zakresie…