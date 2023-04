Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. W Brzesku dzieci garną się do gry w piłkę nożną

Czwartek 20 kwietnia, orlik przy Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku. To tutaj zostały rozegrane gminne eliminacje w tym regionie. Na boisku ze sztuczną nawierzchnią uwijają się chłopcy i dziewczynki – najmłodsze są w wieku siedmiu lat, najstarsze mają po dwanaście. Łączy ich pasja do gry w piłkę nożną. Dopingujący ich trenerzy nie mają wątpliwości, że warto było wziąć udział w tych zawodach.

- W Brzesku funkcjonują trzy akademie, w których szkolą się dzieci i młodzież: Okocimski ze srebrną gwiazdką PZPN, Champions z brązową i Akademia Sportu Elita z zieloną – opowiada Radosław Szewczyk. - W czasie pandemii nabór trochę podupadł, w Champions mieliśmy około 60 chłopaków. W ostatnim czasie nastąpił jednak spory przyrost zgłoszeń, w tej chwili mamy już 110 zawodników. Co roku zgłaszamy szkolne drużyny do Pucharu Tymbarku, w ubiegłym zakwalifikowaliśmy się do finału wojewódzkiego w Krakowie, gdzie poziom był bardzo wyrównany, przegraliśmy dopiero w ćwierćfinale z Zakopanem. Na tym etapie rozgrywek jest fajny festyn i ciekawe nagrody, dla dzieci to bardzo fajna sprawa.

Gminne eliminacje turnieju o Puchar Tymbarku 2023 w Brzesku Krzysztof Kawa

Jego spostrzeżenia potwierdza trener UKS Trójeczka Brzesko Marek Małysa. - Zainteresowanie jest bardzo duże, dzieci i rodzice mocno się angażują. Sam przed laty zajmowałem się organizacją Pucharu Tymbarku, ale później przejął to podokręg. I bardzo dobrze, bo mam teraz więcej czasu na przygotowanie drużyn. W Brzesku jest sporo chłopaków, którzy trenują w lokalnych akademiach, a w tym turnieju mają podsumowanie szkolnych rozgrywek.