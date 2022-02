Z powodu agresji Rosji linie lotnicze zawiesiły połączenia z Polski na Ukrainę. Na razie nie dotrzemy z Krakowa do Kijowa, Lwowa, Odessy…

PLL LOT, Wizz Air i Ryanair odwołują wszystkie loty na Ukrainę

Po rosyjskiej inwazji irlandzki Ryanair ogłosił, że odwołuje wszystkie loty do wschodnich sąsiadów Polski na co najmniej 14 dni i wycofał ze swej oferty bilety na rejsy w tym kierunku na najbliższe cztery tygodnie. Węgierski Wizz Air nie podał konkretnego terminu – jego loty na Ukrainę mają być zawieszone do odwołania. Obie linie latały z Krakowa do Kijowa (Wizz do Kijowa Żulany) oraz Odessy, a w regularnych rozkładach marcowych i kwietniowych mają też m.in. loty do Lwowa, Charkowa i Chersonia.