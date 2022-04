Żaba to dla bociana danie odświętne

Jedynie bladym świętym lub o zmroku bocian ma szanse płaza schwytać. Oczywiście podczas spaceru po łące czy miedzach Podczas dnia można żabę wypłoszyć, ale to rzadka okoliczność. Otóż żaby, z żabą trawną i moczarową na czele, są gatunkami zwierzaków wymierających. Giną masowo na drogach podczas wiosennych wędrówek do oczek wodnych. Małe stawy poznikała w efekcie suszy i żaby utraciły miejsca rozrodu. Tym samym z menu bociana białego żaby musiały zniknąć. Są zbyt rzadkie, by codzienną opierać na nich codzienną dietę. Co do ropuch, to ze względu na trującą (i to mocno!) skórę, są przez prawie wszystkich drapieżców omijane.

Co w takim razie jadają bociany? Wiosną jest to wszelaka padlina. Dalej dżdżownice, które masowo wyłażą po deszczu na powierzchnie gleby. Tylko wspomnę,. Iż na hektarze pola uprawnego może żyć nawet czterysta kilogramów pierścienic. Zaś dżdżownica toczyli mięsko z odrobiną ziemi w środku, która ptakom w niczym nie przeszkadza. Wreszcie najcenniejszy pokarm, czyli upolowane na polach i miedzach myszy, nornice i Krety. Zaś dziób bociana to zabójcze i skuteczne narzędzie łowów. Widok bociana z żabą w dziobie, to legenda. Lub ilustracja bajek dla dzieciaków.