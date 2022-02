Zabierzów. Koncert charytatywny na leczenie i rehabilitację Kasi. Karnawał w stylu lat 70. i 80.

Koncert karnawałowy będzie w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2. Zapisy pod nr tel. 12 2851179. Całkowity dochód z biletów-cegiełek zostanie przeznaczony na pomoc dla Katarzyny Pyzik. Ta mieszkanka Zabierzowa miała w styczniu wypadek, została potrącona przez samochód. Jej stan był krytyczny, doznała poważnego urazu mózgu. Trafiła do szpitala, była w śpiączce. Teraz się wybudziła, mówi z trudem, ma paraliż lewej strony ciała. Potrzebuje długotrwałego leczenia i kosztownej rehabilitacji, aby mogła wrócić do sprawności i samodzielności oraz do swojej trójki dzieci.