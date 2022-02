Zabierzów. Nowe miejsce na odpady wielkogabarytowe. Tu oddasz meble, stare opony, resztki po remoncie

Planuje się, że odpady będą przyjmowane przy ul. Kolejowej w wyznaczone soboty od godziny 7 do 15. Transport odpadów do tego miejsca każdy z mieszkańców jest zobowiązany zorganizować sobie we własnym zakresie. Do wyznaczonego terenu dojazd jest od ulicy Kolejowej - przez bramę, którą wjeżdża się do składu opału.

Pracownik obsługujący miejsce zbiórki będzie prowadził ewidencję przyjęcia odpadów. Każdorazowo będzie sporządzany dokument potwierdzający dostarczenie odpadów. Ten dokument ma zawierać datę przywozu i dane personalne osoby, która przywozi odpady - imię, nazwisko, adres nieruchomości, z której pochodzą odpady, ich rodzaj i ilość.

Terminie uruchomienia punktu będzie wkrótce podany. Jak zapowiadają urzędnicy finalizowane są ostatnie formalności. Jednocześnie nadal będzie można oddawać odpady bezpośrednio sprzed posesji. Jak dotychczas będzie to raz w roku, mieszkańcy w dalszym ciągu będą o tym informowani. Przed posesjami będzie można wystawiać: meble mebli i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, rozbiórkowych, zużyte opony, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpiecznych, odpadów z tekstyliów i odzieży.