Zabierzów, Skawina. Są dotacje rządowe na dwa mosty i drogę. Samorządowcy podpisali umowy z wojewodą Łukaszem Kmitą Barbara Ciryt

Do dwóch gmin w powiecie krakowskim znów trafią pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dotacje na modernizację drogi gminnej w Skawinie oraz dwóch mostów w gminie Zabierzów w Więckowicach zostały przyznane już wcześniej, ale ostatnio władze obu gmin podpisały umowy z wojewodą Łukaszem Kmitą. Do gminy Skawina trafiło prawie 700 tys. zł, a do gminy Zabierzów łącznie na dwa zadania 5,3 mln zł.